Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
ЦБ USD 77.46 0.25 12/02
ЦБ EUR 92.48 0.54 12/02
Нал. USD 77.00 / 77.50 11/02 18:25
Нал. EUR 92.02 / 92.40 11/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
Вчера 17:35
429
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
689
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 501
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 329
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В одном из районов Рязани восстанавливают кабельную линию
Восстанавливают кабельную линию 0,4 кВ от ТП-414 до ВРУ на улице Островского, 12 и 14. Отмечается, что работы завершатся завтра, 12 февраля 2026 года, к 15:00 из-за масштабности и сложности.

Восстанавливают кабельную линию 0,4 кВ от ТП-414 до ВРУ на улице Островского, 12 и 14. Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС.

«Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения были задействованы транспортная служба, оперативно-диспетчерская служба, служба кабельных линий и электротехническая лаборатория. На время проведения работ установлен генератор, благодаря чему все потребители получают электроэнергию в полном объёме без перебоев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы завершатся завтра, 12 февраля 2026 года, к 15:00 из-за масштабности и сложности.

Фото: РГРЭС.