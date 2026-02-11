В одном из районов Рязани восстанавливают кабельную линию

Восстанавливают кабельную линию 0,4 кВ от ТП-414 до ВРУ на улице Островского, 12 и 14. Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС.

«Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения были задействованы транспортная служба, оперативно-диспетчерская служба, служба кабельных линий и электротехническая лаборатория. На время проведения работ установлен генератор, благодаря чему все потребители получают электроэнергию в полном объёме без перебоев», — говорится в сообщении.

Фото: РГРЭС.