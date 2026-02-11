В Москве могут ввести платный въезд в отдельные районы с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года в Москве могут появиться районы с платным въездом для автомобилей. Деньги планируют списывать автоматически через удаленную систему. Об этом «Абзацу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

С 1 марта 2026 года в Москве могут появиться районы с платным въездом для автомобилей. Деньги планируют списывать автоматически через удаленную систему. Об этом «Абзацу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, оплату в столице может администрировать Московская административная дорожная инспекция. Средства будут поступать в региональный бюджет. Платные зоны определят заранее, платить обяжут всех въезжающих водителей, кроме коммунальных и экстренных служб.

«Будут четко определены районы, в которых организован платный въезд. Все, кто будет въезжать на своих транспортных средствах, будут платить. Исключение сделают для коммунальных и других служб. В столице в первую очередь речь идет о „Москва-Сити“», — отметил Воропаев.

Эксперт добавил, что аналогичные меры могут распространить и на другие города-миллионники.