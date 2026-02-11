В Минтруде рассказали о прибавке к пенсии для многодетных матерей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о значительном перерасчете пенсий для матерей, имеющих более четырех детей. С начала 2026 года уход за всеми детьми будет учитываться в трудовом стаже без ограничений. Ранее засчитывался только уход за четырьмя детьми в течение максимум шести лет. По предварительным оценкам, перерасчет пенсий для многодетных матерей приведет к средней прибавке в размере около 2 тысяч рублей в месяц. Котяков отметил, что такие меры помогут улучшить финансовое положение многодетных матерей и признать их вклад в воспитание детей.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о значительном перерасчете пенсий для матерей, имеющих более четырех детей.

С начала 2026 года уход за всеми детьми будет учитываться в трудовом стаже без ограничений. Ранее засчитывался только уход за четырьмя детьми в течение максимум шести лет.

По предварительным оценкам, перерасчет пенсий для многодетных матерей приведет к средней прибавке в размере около 2 тысяч рублей в месяц.

Котяков отметил, что такие меры помогут улучшить финансовое положение многодетных матерей и признать их вклад в воспитание детей.