В Минтруде назвали наиболее востребованные профессии в России

В России наиболее востребованными и высокооплачиваемыми профессиями являются специалисты в области сварки, геологической разведки, инженерии и программирования. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости. По словам министра, результаты исследования показывают, что сварщики, геологи, инженеры и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ) занимают лидирующие позиции на рынке труда. Котяков также отметил, что Минтруд совместно с образовательными учреждениями активно работает над тем, чтобы подготовка специалистов соответствовала требованиям рынка.

