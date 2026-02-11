В Минтруде назвали наиболее востребованные профессии в России
В России наиболее востребованными и высокооплачиваемыми профессиями являются специалисты в области сварки, геологической разведки, инженерии и программирования. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости. По словам министра, результаты исследования показывают, что сварщики, геологи, инженеры и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ) занимают лидирующие позиции на рынке труда. Котяков также отметил, что Минтруд совместно с образовательными учреждениями активно работает над тем, чтобы подготовка специалистов соответствовала требованиям рынка.
В России наиболее востребованными и высокооплачиваемыми профессиями являются специалисты в области сварки, геологической разведки, инженерии и программирования. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.
По словам министра, результаты исследования показывают, что сварщики, геологи, инженеры и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ) занимают лидирующие позиции на рынке труда.
Котяков также отметил, что Минтруд совместно с образовательными учреждениями активно работает над тем, чтобы подготовка специалистов соответствовала требованиям рынка.