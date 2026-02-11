В Кремле отреагировали на замедление Telegram

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram в стране, заявил, что в этом случае можно выразить сожаления, но закон нужно выполнять. «Здесь можно только выразить сожаления, в этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять», — сказал представитель Кремля. Напомним, жалобы на работу мессенджера начали поступать 9 февраля. Позже стало известно, что Роскомнадзор начал замедлять Telegram. В Госдуме назвали причину ограничения работы.

В Кремле отреагировали на замедление Telegram. Об этом 11 февраля сообщило РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram в стране, заявил, что в этом случае можно выразить сожаления, но закон нужно выполнять.

«Здесь можно только выразить сожаления, в этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять», — сказал представитель Кремля.

Напомним, жалобы на работу мессенджера начали поступать 9 февраля. Позже стало известно, что Роскомнадзор начал замедлять Telegram. В Госдуме назвали причину ограничения работы.