В Госдуме призвали усиленно контролировать тарифы ЖКХ

Все парламентарии Государственной Думы поддерживают идею усиления надзора за ценами на жилищно-коммунальные услуги. «Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль», — слова Володина опубликованы на официальном сайте Госдумы.

Все парламентарии Государственной Думы поддерживают идею усиления надзора за ценами на жилищно-коммунальные услуги. Об этом «Известиям» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль», — слова Володина опубликованы на официальном сайте Госдумы.

Депутат обратил внимание на то, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия ФАС по регулированию тарифов. Это связано с тем, что региональные энергетические комиссии часто повышают тарифы без достаточных оснований.