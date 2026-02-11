В Госдуме предупредили о новой волне мошенничества через Telegram

В Госдуме не исключили новую волну киберпреступлений через Telegram. По словам первого зампреда комитета по информационной политике Антона Горелкина, мошенники будут распространять вредоносные приложения под видом альтернативных сборок мессенджера, чтобы похищать аккаунты, данные и пароли. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат призвал пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из неизвестных источников. Он напомнил, что даже официальные магазины приложений не дают полной гарантии безопасности: случаи троянов и стилеров в Google Play и App Store встречались годами.

Горелкин отметил, что на проактивные действия команды Telegram по выявлению вредоносного ПО рассчитывать не стоит:

«Приверженность либертарианской повестке затмевает заботу о безопасности пользователей».