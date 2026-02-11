Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
Вчера 17:35
429
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
689
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 501
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 329
В Госдуме предупредили о новой волне мошенничества через Telegram
В Госдуме не исключили новую волну киберпреступлений через Telegram. По словам первого зампреда комитета по информационной политике Антона Горелкина, мошенники будут распространять вредоносные приложения под видом альтернативных сборок мессенджера, чтобы похищать аккаунты, данные и пароли. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат призвал пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из неизвестных источников. Он напомнил, что даже официальные магазины приложений не дают полной гарантии безопасности: случаи троянов и стилеров в Google Play и App Store встречались годами.

Горелкин отметил, что на проактивные действия команды Telegram по выявлению вредоносного ПО рассчитывать не стоит:

«Приверженность либертарианской повестке затмевает заботу о безопасности пользователей».