В Госдуме предложили ввести дополнительные послеродовые осмотры

Депутаты фракции «Новые люди» предложили внедрить дополнительные послеродовые осмотры женщин через три и 12 месяцев после родов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо парламентариев министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Авторы инициативы во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым указали, что в России сохраняется проблема незавершенного восстановления здоровья женщин в отдаленный послеродовой период. По их оценке, действующие нормы описывают послеродовой период, но не устанавливают требования к позднему наблюдению.

Депутаты предложили проводить такие осмотры в женских консультациях или поликлиниках по месту жительства с участием акушера-гинеколога, терапевта и психотерапевта. В перечень обследований хотят включить измерение давления, проверку уровня гемоглобина и глюкозы, а также скрининг депрессии по Эдинбургской шкале и другие показатели по рекомендациям Минздрава.