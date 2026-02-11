В Госдуме предложили разрешить пересдавать один экзамен без потери стипендии

В соответствующем документе отмечается, что возможность пересдачи будет доступна при соблюдении определенных условий: экзамен можно будет пересдать в установленное короткое «окно» (например, до 30 календарных дней), а также при отсутствии других академических задолженностей. Инициаторы уверены, что такая мера поможет снизить финансовые риски для студентов, возникающие из-за случайных ошибок, и уменьшит уровень стресса во время сессии. При этом сохранение стипендии будет возможно только при успешной сдаче дисциплины и отсутствии других задолженностей.

Депутаты подчеркнули, что в настоящее время единичная пересдача экзамена может привести к утрате стипендии на длительный срок, что создает непропорциональные финансовые последствия и увеличивает психологическую нагрузку на студентов.