В Госдуме предложили освободить учителей от проверки домашних заданий
