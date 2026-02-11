В Госдуме предложили освободить учителей от проверки домашних заданий

Депутат Госдумы Игорь Антропенко из партии «Единая Россия» предложил изменить систему оценивания школьников. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что оценки должны ставиться только за работу на уроках и контрольные, а домашние задания стоит использовать лишь для закрепления материала, не проверяя их.

Антропенко отметил, что это снизит нагрузку на учителей и родителей. По его словам, часто домашние задания выполняют родители, а не сами дети, что делает оценки не объективными.

Он также подчеркнул, что современные дети сталкиваются с большим объемом информации, и им сложно справляться с учебной нагрузкой.