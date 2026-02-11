Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
ЦБ USD 77.46 0.25 12/02
ЦБ EUR 92.48 0.54 12/02
Нал. USD 77.00 / 77.50 11/02 18:25
Нал. EUR 92.02 / 92.40 11/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
Вчера 17:35
429
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
689
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 501
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 329
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
УАЗ начал тестировать новый российский дизельный мотор
«В настоящее время на ходовых прототипах производится калибровка блока управления двигателем в условиях отрицательных температур. Специалисты оценивают степень задымления выхлопных газов, проверяют эффективность регенерации нейтрализатора и ряд других параметров работы силового агрегата. Одновременно производится также калибровка работы круиз-контроля и функции ограничения максимальной скорости», — сообщили на предприятии.

УАЗ тестирует зимний дизель для моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи». Об этом сообщили «Известия».

В Елабуге начали выпускать двухлитровый двигатель мощностью 136 л. с. На УАЗе его назвали «Sollers 550010».

«В настоящее время на ходовых прототипах производится калибровка блока управления двигателем в условиях отрицательных температур. Специалисты оценивают степень задымления выхлопных газов, проверяют эффективность регенерации нейтрализатора и ряд других параметров работы силового агрегата. Одновременно производится также калибровка работы круиз-контроля и функции ограничения максимальной скорости», — сообщили на предприятии.

В Ульяновске и области уже тестируют прототипы УАЗ с отечественным турбодизелем. Специалисты проверяют его работу в разных условиях: на трассах, подъемах и спусках, а также при маневрировании и парковке.