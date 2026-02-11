УАЗ начал тестировать новый российский дизельный мотор

«В настоящее время на ходовых прототипах производится калибровка блока управления двигателем в условиях отрицательных температур. Специалисты оценивают степень задымления выхлопных газов, проверяют эффективность регенерации нейтрализатора и ряд других параметров работы силового агрегата. Одновременно производится также калибровка работы круиз-контроля и функции ограничения максимальной скорости», — сообщили на предприятии.

УАЗ тестирует зимний дизель для моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи». Об этом сообщили «Известия».

В Елабуге начали выпускать двухлитровый двигатель мощностью 136 л. с. На УАЗе его назвали «Sollers 550010».

В Ульяновске и области уже тестируют прототипы УАЗ с отечественным турбодизелем. Специалисты проверяют его работу в разных условиях: на трассах, подъемах и спусках, а также при маневрировании и парковке.