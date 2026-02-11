Суд оштрафовал Telegram более чем на 10 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram более чем на 10 млн рублей по административным статьям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

По информации агентства, компании назначили штраф 3,8 млн рублей за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности и материалами с порнографическими изображениями.

Кроме того, суд взыскал еще 7 млн рублей за повторное неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу контента и ограничению доступа к запрещенной информации.