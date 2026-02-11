Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
Вчера 17:35
391
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 2026 16:51
654
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 466
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 312
Суд оштрафовал Telegram более чем на 10 млн рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram более чем на 10 млн рублей по административным статьям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

По информации агентства, компании назначили штраф 3,8 млн рублей за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности и материалами с порнографическими изображениями.

Кроме того, суд взыскал еще 7 млн рублей за повторное неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу контента и ограничению доступа к запрещенной информации.