Суд оштрафовал «Кинопоиск», «Иви» и Wink за пропаганду ЛГБТ*

Онлайн-кинотеатры признали виновными по части 3 статьи 6.21 КоАП. «Кинопоиску» назначили штраф в 3,5 млн руб., «Иви» и Wink — по 3 млн руб. * - «международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.