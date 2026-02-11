Стало известно о желании Киева отправить в Москву делегацию для переговоров

Как стало известно источникам онлайн-издания Times of Ukraine, Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву, чтобы ускорить переговоры по урегулированию. Отмечается, что в качестве гарантов безопасности могут выступить спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер. Сказано, что они якобы в Польше заберут делегацию из Киева и самолетом направятся в аэропорт «Внуково». Точная дата визита в публикации не указана.

