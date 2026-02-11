Синоптик рассказал, когда в ЦФО придет весна

По словам Михаила Леуса, климатическая весна, вероятно, наступит 21 марта. В это время среднесуточная температура воздуха должна закрепиться выше нуля. Он добавил, что говорить о начале метеорологической весны не стоит, пока снежный покров полностью не растает.