Рязанский классический калинник остается лидером по вкусу

Калинник с малиной занял второе место по популярности. Десерт с хвойным вкусом, созданный в рамках проекта «Новогодняя столица 2026», оказался на третьем месте. Однако сейчас разрабатывается новая, седьмая версия калинника. Екатерина Борисовна Шаповалова, руководитель проекта «Гастрономическая карта России», поставила цель создать сто новых вкусов за два года. Мы движемся к этой цели постепенно, как растут дети в семье, рассказал Кирилин.

Калиновый пирог пользуется наибольшим спросом из всех шести возможных. Об этом сообщил «Вечерней Рязани» соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин.

Калинник с малиной занял второе место по популярности. Десерт с хвойным вкусом, созданный в рамках проекта «Новогодняя столица 2026», оказался на третьем месте. Однако сейчас разрабатывается новая, седьмая версия калинника.

Екатерина Борисовна Шаповалова, руководитель проекта «Гастрономическая карта России», поставила цель создать сто новых вкусов за два года. Мы движемся к этой цели постепенно, как растут дети в семье, рассказал Кирилин.