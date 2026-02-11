Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
Вчера 17:35
429
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
689
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 501
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 329
Рязанский классический калинник остается лидером по вкусу
Калинник с малиной занял второе место по популярности. Десерт с хвойным вкусом, созданный в рамках проекта «Новогодняя столица 2026», оказался на третьем месте. Однако сейчас разрабатывается новая, седьмая версия калинника. Екатерина Борисовна Шаповалова, руководитель проекта «Гастрономическая карта России», поставила цель создать сто новых вкусов за два года. Мы движемся к этой цели постепенно, как растут дети в семье, рассказал Кирилин.

Калиновый пирог пользуется наибольшим спросом из всех шести возможных. Об этом сообщил «Вечерней Рязани» соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин.

Калинник с малиной занял второе место по популярности. Десерт с хвойным вкусом, созданный в рамках проекта «Новогодняя столица 2026», оказался на третьем месте. Однако сейчас разрабатывается новая, седьмая версия калинника.

Екатерина Борисовна Шаповалова, руководитель проекта «Гастрономическая карта России», поставила цель создать сто новых вкусов за два года. Мы движемся к этой цели постепенно, как растут дети в семье, рассказал Кирилин.