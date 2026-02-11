Рязанцев оставят без воды до утра 12 февраля

Рязанцы останутся без холодной воды до 12 февраля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Ресурс отключат c 22:00 11 февраля до 6:00 12 февраля по адресам: Вознесенская 50а, 56, 63, 63 (ГБУ РО Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн); Ленина 28 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 28 (МБУДО ДМШ № 1 им. Е. Д. Аглинцевой), 34а; Николодворянская 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13/20, 17, 18а, 18а (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 19/40 (МБОУ Школа № 7 Русская классическая школа), 20, 22 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 24 (ГБУК РО Библиотека им. Горького) и другие.