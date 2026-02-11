Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
Вчера 17:35
390
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 2026 16:51
654
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 466
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 311
Рязанцев оставят без воды до утра 12 февраля
Рязанцы останутся без холодной воды до 12 февраля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Ресурс отключат c 22:00 11 февраля до 6:00 12 февраля по адресам: Вознесенская 50а, 56, 63, 63 (ГБУ РО Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн); Ленина 28 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 28 (МБУДО ДМШ № 1 им. Е. Д. Аглинцевой), 34а; Николодворянская 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13/20, 17, 18а, 18а (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 19/40 (МБОУ Школа № 7 Русская классическая школа), 20, 22 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 24 (ГБУК РО Библиотека им. Горького) и другие.

Рязанцы останутся без холодной воды до 12 февраля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурс отключат c 22:00 11 февраля до 6:00 12 февраля по адресам:

  • Вознесенская 50а, 56, 63, 63 (ГБУ РО Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн);
  • Ленина 28 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 28 (МБУДО ДМШ № 1 им. Е. Д. Аглинцевой), 34а;
  • Николодворянская 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13/20, 17, 18а, 18а (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 19/40 (МБОУ Школа № 7 Русская классическая школа), 20, 22 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 24 (ГБУК РО Библиотека им. Горького);
  • переулок Войкова 3;
  • Полонского 1 корп. 1 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 1/54 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 1/54 (ГКУ УКС Рязанской области), 2 корп.1, 4, 4 корп.1, 6, 7 (ГКУ Рязанской области ЦИТ Рязанской области), 9 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 12, 13а (ГБУ РО РОВФД), 13б (ГБУ РО РОВФД), 15, 17, 19, 19 корп.1 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области);
  • Радищева 28 (МКУ Техобеспечение);
  • Садовая 35, 42а, 49;
  • Свободы 28, 30 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 32 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 34, 35, 37, 39, 43, 50, 51, 52/2, 53а, 53б, 57 (ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей), 56 (Бизнес-центр), 60 (МКУ Техобеспечение), 63, 65 (ОГБУДО РЦДО), 65а, 69;
  • Соборная площадь 2, 6, 9, 14 (ГБУ Молодежный центр), 18, 21;
  • Щедрина 19, 21, 23, 25, 25а, 25б, 25 В, 27, 27 корп.2, 27а, 31, 31б, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 40а, 44