Россиян могут обмануть под видом службы доставки еды

Как сообщает РИА Новости, злоумышленники предлагают жертвам принять доставку, а затем просят сообщить четырехзначный код, который якобы нужен для завершения заказа. Если собеседник отказывается предоставить код, мошенники начинают уговаривать его не отказываться от «уже оплаченного» заказа, создавая иллюзию срочности и давления.

Мошенники используют новые схемы для кражи личных данных, выдавая себя за службы доставки еды и продуктов. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники предлагают жертвам принять доставку, а затем просят сообщить четырехзначный код, который якобы нужен для завершения заказа.

Если собеседник отказывается предоставить код, мошенники начинают уговаривать его не отказываться от «уже оплаченного» заказа, создавая иллюзию срочности и давления.

Эксперты предупреждают о необходимости быть внимательными и не доверять подобным запросам, так как это может привести к утечке личной информации и финансовым потерям.