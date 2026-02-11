Появились подробности и фото серьезного пожара в доме в Рязанской области

Пожар произошел 9 февраля на улице Первой в селе Уда в Сапожковском округе. Горел одноэтажный кирпичный жилой дом. Информация поступила диспетчеру в 5:25. Через 20 минут пожарные прибыли на место. Возгорание тушили 10 человек и пять спецмашин. Пожар полностью ликвидировали в 7:30. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.