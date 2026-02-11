Поставки российского мороженого за границу увеличились на 26% в 2025 году

В 2025 году экспорт мороженого из России вырос на 26% до $74 млн и на 11% по весу до 17 тысяч тонн по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу «Агроэкспорта».

Тогда в пятерке крупнейших импортеров российского мороженого были Казахстан (6 тыс. тонн), Беларусь (4,5 тыс. тонн), Монголия (2 тыс. тонн), Узбекистан (1 тыс. тонн), Абхазия (800 тонн). Необычные покупатели: Сенегал, ОАЭ, Нигерия, Ирак, Эквадор, Индия. При этом в 2021 году рекорд экспорта — 33 тыс. тонн. Основные покупатели: США, Казахстан, Монголия.