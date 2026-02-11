На Северной окружной образовалась пробка
Движение затруднено в районе моста на Северной окружной в сторону Дашково-Песочни. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на участке проводят ремонт.
В среду, 11 февраля, на Северной окружной образовалась пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязинформбюро».
Движение затруднено в районе моста на Северной окружной в сторону Дашково-Песочни.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на участке проводят ремонт.
Фото: Telegram-канал «Рязинформбюро», «Яндекс Карты».