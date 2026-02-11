На окраине Рязани подросткам продавали алкоголь

Полицейские выяснили, что в магазине в 5-м микрорайоне Дашково-Песочни 47-летний рязанец продавал подросткам алкоголь. Его привлекали к ответственности. Вскоре выяснилось, что мужчина снова продал несовершеннолетнему спиртное. Возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ, по которой грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы до года.