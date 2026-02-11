Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
ЦБ USD 77.46 0.25 12/02
ЦБ EUR 92.48 0.54 12/02
Нал. USD 77.00 / 77.50 11/02 18:25
Нал. EUR 92.02 / 92.40 11/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
Вчера 17:35
429
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
689
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 501
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 329
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На окраине Рязани подросткам продавали алкоголь
Полицейские выяснили, что в магазине в 5-м микрорайоне Дашково-Песочни 47-летний рязанец продавал подросткам алкоголь. Его привлекали к ответственности. Вскоре выяснилось, что мужчина снова продал несовершеннолетнему спиртное. Возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ, по которой грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы до года.

На окраине Рязани подросткам продавали алкоголь. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские установили, что в магазине в 5-м микрорайоне Дашково-Песочни 47-летний рязанец продавал подросткам алкоголь. Его привлекали к ответственности.

Вскоре выяснилось, что мужчина снова продал несовершеннолетнему спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ, по которой грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы до года.