Многодетные семьи в РФ смогут получать пособия при превышении доходов до 10%

По словам Мишустина, на прямой линии в декабре 2025 года Путин обсудил сохранение пособий при увеличении доходов до 10% от прожиточного минимума. Предлагается продление выплат на 12 месяцев (половина прожиточного минимума) для семей, чей доход не превышает этот порог. Поправки начнут действовать с 1 января, охватывая все виды пособий.

В России приняли поправки, позволяющие многодетным семьям получать единое пособие при небольшом превышении дохода до 10%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает «Коммерсант».

