Минобороны предложило повысить оклады военнослужащих на 4%

С 1 октября 2026 года предлагается повысить: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках Нацгвардии России и имеющих специальные звания полиции, сотрудников сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможенных органов.