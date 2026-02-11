Милонов призвал наказывать за празднование Дня святого Валентина

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал привлекать к ответственности тех, кто навязывает несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

По мнению депутата, праздник связан с эротическим подтекстом и не должен продвигаться в детской среде — в школах, через рекламу и социальные активности.

«Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником», — сказал Милонов.

Парламентарий назвал проблемой активное продвижение даты среди подростков и детей.