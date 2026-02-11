Количество жалоб на работу Telegram в РФ снизилось
Количество жалоб на работу Telegram в РФ снизилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Downdetector. По данным сервиса на 10:40, за последний час поступило 275 жалоб. Ранее их было зафиксировано около 900.
Количество жалоб на работу Telegram в РФ снизилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Downdetector.
По данным сервиса на 10:40, за последний час поступило 275 жалоб. Ранее их было зафиксировано около 900.
Напомним, Роскомнадзор подтвердил ограничения работы Telegram.
Также Павел Дуров высказался о замедлении Teelgram в России.
Фото: Downdetector.