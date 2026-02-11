Из Рязанской области в Казахстан отправили 20 тонн семян пшеницы
Сотрудники управления проконтролировали отправку семян пшеницы, предназначенной для посева. Вредителей не обнаружено. Отмечается, что продукция полностью соответствует требованиям Казахстана.
