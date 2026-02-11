Губернатор Павел Малков: уверен, что многие жители региона примут участие в формировании большого гуманитарного груза для наших защитников

Губернатор Павел Малков выразил уверенность в том, что многие жители региона примут участие в формировании большого гуманитарного груза для наших защитников. Об этом он заявил в ходе очередного заседания регионального правительства, которое он провел 11 февраля.

Глава региона, комментируя работу по приоритетам, подчеркнул, что будут расширяться направления поддержки участников СВО и их семей.

«Этой работой занимаемся системно и постоянно наращиваем ее объемы. В том числе, с каждой группой волонтеров отправляем гуманитарные грузы по запросам медиков и раненых бойцов. Помощь также идет и в военные части, где служат наши земляки. Расширяем направление такой поддержки, — сказал Павел Малков. — Открыт сбор большого гуманитарного груза, работаем здесь совместно с фондом „Форпост“. Купим все необходимое для наших бойцов. Новый отряд волонтеров повезет гуманитарный груз, в первую очередь, военнослужащим рязанского 137 парашютно-десантного полка. Призываю всех принять участие в его формировании. Я сам уже перечислил часть зарплаты в фонд. Предлагаю также поступить руководителям ведомств, членам правительства, депутатам, руководству подведомственных учреждений. Уверен, что и многие жители региона к этому тоже присоединятся. Нашим защитникам такая поддержка очень важна».