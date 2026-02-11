Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Госдума в первом чтении одобрила автоматические штрафы через «Честный знак»
«Законопроект по сути обеспечивает переход на новый уровень цифрового контроля за маркировкой, качеством и безопасностью продукции, на основе принципа минимального вмешательства в работу контролируемого лица», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении привлечения к административной ответственности через систему маркировки «Честный знак». Об этом сообщило издание «Коммерсант».

"Законопроект по сути обеспечивает переход на новый уровень цифрового контроля за маркировкой, качеством и безопасностью продукции, на основе принципа минимального вмешательства в работу контролируемого лица", — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Механизм похож на работу дорожных камер: касса передает данные о продажах в систему, которая фиксирует нарушения, например, продажу просроченных продуктов или товаров без маркировки. После этого формируется постановление, подписываемое Роспотребнадзором и отправляемое в личный кабинет на «Госуслугах».

"Это правильный законопроект, нужный и необходимый, разработан во исполнении поручения Президента Российской Федерации", — заявил депутат Госдумы Александр Тетердинко.

Анна Попова сообщила, что маркировка сократила нелегальный оборот до 9% и предотвратила продажу 3 млрд незаконно находящихся в обороте товаров, включая 786 млн просроченных единиц.