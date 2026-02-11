Госдума отклонила запрос к Минцифры об основаниях блокировки Telegram

Госдума не поддержала протокольное поручение о направлении запроса в Минцифры по поводу причин замедления Telegram и правовых оснований для ограничений работы мессенджера. Об этом пишет РБК.

С инициативой выступили 17 депутатов от фракций КПРФ и «Справедливой России». Они предложили запросить у министерства информацию о наличии самого факта замедления, его причинах, правовых основаниях и перспективах дальнейшей работы сервиса в России. Авторы указали, что к ним поступают многочисленные обращения граждан, а Telegram широко используют для коммуникации, предпринимательской деятельности и информирования.

По итогам голосования за поручение высказались 77 депутатов, против — 102.