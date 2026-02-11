Депутат Миронов назвал «идиотами» тех, кто замедлил Telegram

«Кто делает замедление Telegram, идите на передовую, на СВО! Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными, близкими! Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами: идиоты! Вы что делаете? Люди собирают деньги на СВО, единственная возможность общаться с родными, близкими через Telegram-каналы», — сказал депутат Миронов.

Сергей Миронов, депутат Госдумы, резко раскритиковал тех, кто замедляет работу Telegram в России, назвав их «идиотами» и «мерзавцами». Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Он заявил , что причастные к ограничениям должны участвовать в специальной военной операции (СВО).

«Кто делает замедление Telegram, идите на передовую, на СВО! Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными, близкими! Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами: идиоты! Вы что делаете? Люди собирают деньги на СВО, единственная возможность общаться с родными, близкими через Telegram-каналы», — сказал он.

Также парламентарий считает, что, хотя национальный мессенджер MAX хороший, выбор сервисов должен оставаться за гражданами.

Фото: телеграм-канал Сергея Миронова.