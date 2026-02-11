ЦБ определил процедуру отказа от денег, полученных от мошенников

«Граждане, чьи реквизиты находятся в базе данных Банка России, смогут оформить отказ от зачисления на свой счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему. Алгоритм действий кредитных организаций в таких случаях содержится в рекомендациях, которые мы направили банкам», — сообщила пресс-служба ЦБ.

Центробанк установил порядок действий для отказа от возврата средств, полученных в результате мошеннического перевода. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Граждане, чьи реквизиты находятся в базе данных Банка России, смогут оформить отказ от зачисления на свой счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему. Алгоритм действий кредитных организаций в таких случаях содержится в рекомендациях, которые мы направили банкам», — сообщила пресс-служба ЦБ.

Центробанк рекомендует банкам принимать заявления об отказе от перевода средств через отделение, горячую линию или интернет-банкинг. Для возврата денег клиент подаёт заявление в банк, указывая номер REQ от Банка России. Банк возвращает деньги клиенту, который зачисляет их на его счёт и информирует Центробанк. Затем регулятор исключает данные из базы мошеннических переводов.