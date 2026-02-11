Более половины россиян считают интернет небезопасным местом — опрос

Более половины россиян считают интернет небезопасным пространством. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Более половины россиян считают интернет небезопасным пространством. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По данным исследования, 15% респондентов заявили, что вообще не пользуются интернетом. В то же время 79% сообщили, что выходили в сеть хотя бы раз за последние сутки.

Главной причиной недоверия пользователи назвали распространение мошенничества. Также среди факторов — большое количество ложной информации и недостаточная защита персональных данных.

Только 16% опрошенных считают, что интернет принес больше вреда, чем пользы. В 2019 году такого мнения придерживались 20% респондентов.

Кроме того, 44% участников опроса отметили, что отсутствие доступа к интернету существенно изменило бы их жизнь, а 23% заявили, что не заметили бы изменений.