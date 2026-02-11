Рязань
Более половины россиян считают интернет небезопасным местом — опрос
Более половины россиян считают интернет небезопасным пространством. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По данным исследования, 15% респондентов заявили, что вообще не пользуются интернетом. В то же время 79% сообщили, что выходили в сеть хотя бы раз за последние сутки.

Главной причиной недоверия пользователи назвали распространение мошенничества. Также среди факторов — большое количество ложной информации и недостаточная защита персональных данных.

Только 16% опрошенных считают, что интернет принес больше вреда, чем пользы. В 2019 году такого мнения придерживались 20% респондентов.

Кроме того, 44% участников опроса отметили, что отсутствие доступа к интернету существенно изменило бы их жизнь, а 23% заявили, что не заметили бы изменений.