30-летнего рязанца осудят за избиение мужчины

Установлено, что в мае 2025 года рязанец избил мужчину из-за замечания о непристойном поведении. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело направлено суд. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.