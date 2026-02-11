30-летнего рязанца осудят за избиение мужчины
Установлено, что в мае 2025 года рязанец избил мужчину из-за замечания о непристойном поведении. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело направлено суд. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.
30-летнего рязанца осудят за избиение мужчины. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
