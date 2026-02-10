Жителю Рязанской области вернули зарплату после прокурорской проверки
Прокуратура Сапожковского района выявила нарушение трудового законодательства на одном из муниципальных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным проверки, сотруднику при увольнении не выплатили все положенные суммы, хотя согласно статье 140 Трудового кодекса РФ заработная плата должна выплачиваться в день прекращения трудового договора.
После прокурорского вмешательства трудовые права работника были восстановлены, и ему выплатили 77 тыс. рублей.