В Спасске-Рязанском открыли новый ледовый каток

В Спасске-Рязанском по инициативе местного отделения «Движения первых» открыли ледовый каток у спортшколы «Евпатий Коловрат». Об этом сообщает ИД «Пресса».

После снегопадов сотрудники МБУ «Благоустройство» расчистили площадку трактором, а для заливки льда воду предоставили МУП «Водосток» и спортшкола. Первые любители зимних видов спорта уже опробовали новый каток.

Для поддержания льда в хорошем состоянии активисты «Движения первых» организовали волонтерскую помощь: все желающие могут присоединиться к уборке снега.