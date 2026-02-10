В Спасске-Рязанском открыли новый ледовый каток
В Спасске-Рязанском по инициативе местного отделения «Движения первых» открыли ледовый каток у спортшколы «Евпатий Коловрат». Об этом сообщает ИД «Пресса».
После снегопадов сотрудники МБУ «Благоустройство» расчистили площадку трактором, а для заливки льда воду предоставили МУП «Водосток» и спортшкола. Первые любители зимних видов спорта уже опробовали новый каток.
Для поддержания льда в хорошем состоянии активисты «Движения первых» организовали волонтерскую помощь: все желающие могут присоединиться к уборке снега.