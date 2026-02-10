В Рязанской области зафиксировали рекордную высоту сугробов в этом году

Об этом сообщила зоолог Надежда Панкова в своем телеграм-канале. Ко вторнику, 10 февраля, высота снежного покрова достигла 83 сантиметров. «Новый рекорд этой зимы», — говориться в сообщении.