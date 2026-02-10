В Рязанской области водитель Renault устроила ДТП

ДТП произошло 9 февраля в 16:30 на улице Ленина в поселке Сараи. Как рассказали полицейские, 51-летняя жительница села Муравлянка, водитель Renault Logan, не справилась с управлением. Ее машина врезалась в МАН с полуприцепом, за рулем которого был 57-летний житель Смоленской области. Уточняется, что легковушка получила серьезные повреждения. Данных о пострадавших нет.