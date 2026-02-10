В Рязани во время рейда мужчин доставили в военкомат

В Рязани прошел рейд по выявлению лиц, вступивших в гражданство РФ и не вставших своевременно на воинский учет. Мероприятие провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с военной полицией, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате рейда проверили 12 человек. Выявленных нарушителей доставили в военкомат. Отмечается, что подобные мероприятия проводятся военными следователями регулярно.

