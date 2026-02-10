В Рязани для участка за «Глобусом» изменят правила застройки под туркомплекс

Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области приступило к подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки для Дядькова. Речь идет об участке площадью 149 тысяч 600 м², расположенном за гипермаркетом «Глобус» в районе Дядькова.
Согласно постановлению, инициатор изменений — спецзастройщик ООО «Новое Пространство». Планируется изменить зонирование участка: с «зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами» на территорию комплексного развития «КРТ-3».
Согласно сервису «Rusprofile», директор компании — Виталий Соловьев. Он также возглавляет компанию «Северная компания».
ООО «Новые пространства» в постановлении было предложено самостоятельно разработать проект изменений ПЗЗ за счет собственных средств. После подготовки документ пройдет публичные слушания, проверку на соответствие градостроительному законодательству и последующее утверждение.
Ранее власти региона сообщали о планах создать на этой территории туристическо-оздоровительный комплекс с аквапарком и гостиницей на 220 номеров. Открытие объекта намечено на 2027 год. Инвестором выступает компания «АкваГород», общая стоимость проекта оценивается в три миллиарда рублей.
Отметим, участок находится вблизи пойменной зоны реки Оки. В 2024 году редакция РЗН. Инфо выяснила, что на участке планировалось строительство «бань или аквапарков». Кроме того, на участках неподалеку планируется стройка многоэтажных домов и других объектов.
Фото: скриншот кадастровой карты.