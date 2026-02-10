Рязань
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
506
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 043
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 233
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 068
В Рязани для участка за «Глобусом» изменят правила застройки под туркомплекс
Главное управление архитектуры Рязанской области начало подготовку проекта изменений правил землепользования и застройки для участка 149 600 м² за гипермаркетом «Глобус» в районе Дядькова. Инициатор — спецзастройщик ООО «Новое Пространство», которое планирует изменить зонирование участка с «зоны средне- и многоэтажной жилой застройки» на «комплексное развитие» (КРТ-3). Директор компании — Виталий Соловьев, который также руководит «Северной компанией». ООО «Новое Пространство» должно самостоятельно разработать проект изменений за свой счёт. После этого документ пройдет публичные слушания, юридическую проверку и утверждение.

Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области приступило к подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки для Дядькова. Речь идет об участке площадью 149 тысяч 600 м², расположенном за гипермаркетом «Глобус» в районе Дядькова.

Согласно постановлению, инициатор изменений — спецзастройщик ООО «Новое Пространство». Планируется изменить зонирование участка: с «зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами» на территорию комплексного развития «КРТ-3».

Согласно сервису «Rusprofile», директор компании — Виталий Соловьев. Он также возглавляет компанию «Северная компания».

ООО «Новые пространства» в постановлении было предложено самостоятельно разработать проект изменений ПЗЗ за счет собственных средств. После подготовки документ пройдет публичные слушания, проверку на соответствие градостроительному законодательству и последующее утверждение.

Ранее власти региона сообщали о планах создать на этой территории туристическо-оздоровительный комплекс с аквапарком и гостиницей на 220 номеров. Открытие объекта намечено на 2027 год. Инвестором выступает компания «АкваГород», общая стоимость проекта оценивается в три миллиарда рублей.

Отметим, участок находится вблизи пойменной зоны реки Оки. В 2024 году редакция РЗН. Инфо выяснила, что на участке планировалось строительство «бань или аквапарков». Кроме того, на участках неподалеку планируется стройка многоэтажных домов и других объектов.

Фото: скриншот кадастровой карты.