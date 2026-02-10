В российские школы скоро направят новый учебник по обществознанию для 9-х классов

В России готовится новый учебник по обществознанию для девятых классов. Об этом рассказал Владимир Мединский, помощник президента, на Байкальском образовательном форуме, передает ТАСС. Отмечается, что учебник скоро будет протестирован в школах. Мединский отметил, что также завершается работа над новыми учебниками по истории для пятых-девятых классов. Он подчеркнул, что уроки истории должны быть интересными и включать чтение книг, посещение музеев и встречи с увлекательными людьми. Учебники помогут школьникам лучше понять важные события в истории страны.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что учебники по истории уже тестируются в нескольких регионах, и результаты будут подведены в декабре. До конца 2024 года также будут приняты новые программы развития образования в регионах.