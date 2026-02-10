В России выдачи автокредитов на новые машины упали на 20%

По итогам января в России выдали 35,5 тыс. кредитов на покупку новых легковых машин, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, рынок автокредитов проседает из-за ужесточения требований к выдаче таких займов: банки отказывают потенциальным заемщикам при высоком показателе долговой нагрузки. Кроме того, в январе 2025-го года у дилеров были большие стоки новых автомобилей, поэтому они вместе с производителями и банками предлагали покупателям субсидированные займы. Удалов добавил, что сейчас таких банковских продуктов не предлагают.

В России выдачи автокредитов на новые машины в январе упали на 20%. Об этом 10 февраля сообщили «Ведомости» со ссылкой на статистику совместного проекта Frank RG и агентства «Автостат».

По итогам января в России выдали 35,5 тыс. кредитов на покупку новых легковых машин, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что это наихудший месячный результат с декабря 2023 года.

По данным исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, рынок автокредитов проседает из-за ужесточения требований к выдаче таких займов: банки отказывают потенциальным заемщикам при высоком показателе долговой нагрузки.

Кроме того, в январе 2025-го года у дилеров были большие стоки новых автомобилей, поэтому они вместе с производителями и банками предлагали покупателям субсидированные займы.

Удалов добавил, что сейчас таких банковских продуктов не предлагают.