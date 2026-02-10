В России призвали учить школьников пользоваться ИИ

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул важность обучения школьников навыкам работы с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «Эксперт». Котяков заявил, что в будущем отсутствие таких знаний может привести к трудностям при поиске работы. «Нам может не нравиться искусственный интеллект, но, если сегодня ребенок не научится им пользоваться, то завтра, в момент вхождения на рынок труда, он будет испытывать сложности с трудоустройством», — отметил министр. Он также добавил, что необходимо провести трансформацию системы подготовки кадров для экономики, чтобы соответствовать современным требованиям.

