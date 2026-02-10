В России обяжут иностранцев содержать семьи на уровне прожиточного минимума

Рязань
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
506
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 042
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 233
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 068
Правительственная комиссия поддержала изменения в закон, касающийся иностранных граждан в России. Об этом пишет РИА Новости. Теперь работающие в стране иностранцы должны будут обеспечивать своих близких, которые приехали с ними, на уровне не ниже прожиточного минимума. Если они не будут выполнять это требование, их разрешение на временное проживание или вид на жительство могут аннулировать. По новым правилам, иностранцы обязаны содержать свою семью в зависимости от прожиточного минимума, который варьируется в разных регионах. Это нововведение поможет бороться с теневой занятостью и фальшивыми документами, считает председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Правительственная комиссия поддержала изменения в закон, касающийся иностранных граждан в России. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь работающие в стране иностранцы должны будут обеспечивать своих близких, которые приехали с ними, на уровне не ниже прожиточного минимума. Если они не будут выполнять это требование, их разрешение на временное проживание или вид на жительство могут аннулировать.

По новым правилам, иностранцы обязаны содержать свою семью в зависимости от прожиточного минимума, который варьируется в разных регионах. Это нововведение поможет бороться с теневой занятостью и фальшивыми документами, считает председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев.