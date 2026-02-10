В России обяжут иностранцев содержать семьи на уровне прожиточного минимума

Правительственная комиссия поддержала изменения в закон, касающийся иностранных граждан в России. Об этом пишет РИА Новости. Теперь работающие в стране иностранцы должны будут обеспечивать своих близких, которые приехали с ними, на уровне не ниже прожиточного минимума. Если они не будут выполнять это требование, их разрешение на временное проживание или вид на жительство могут аннулировать. По новым правилам, иностранцы обязаны содержать свою семью в зависимости от прожиточного минимума, который варьируется в разных регионах. Это нововведение поможет бороться с теневой занятостью и фальшивыми документами, считает председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

