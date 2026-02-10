В России хотят изменить перечень разрешенных учебников для школ

Согласно документу, в школах планируют использовать учебник по обществознанию для 9 класса, авторами которого являются Е. В. Бродовская, В. А. Кононов, В. Р. Мединский. В настоящее время в перечне указано пособие Л. Н. Боголюбова, А. О. Лазебниковой и И. А. Лобанова. Также, по данным ТАСС, намерены заменить несколько учебников для 10-11 классов по алгебре, по информатике и физике для углубленного уровня изучения предметов.

В России хотят изменить перечень разрешенных учебников для школ. С соответствующей инициативой выступили в Минпросвещения, передало 10 февраля ТАСС.

Со ссылкой на документ отмечается, что в школах планируют использовать учебник по обществознанию для 9 класса, авторами которого являются Е. В. Бродовская, В. А. Кононов, В. Р. Мединский. Сейчас в перечне указано пособие Л. Н. Боголюбова, А. О. Лазебниковой и И. А. Лобанова.

Также, по данным ТАСС, хотят заменить несколько учебников для 10-11 классов по алгебре, по информатике и физике для углубленного уровня изучения предметов.