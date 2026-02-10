В работе мессенджера MAX зафиксировали сбой

Сбой в работе мессенджера произошел 10 февраля. Количество жалоб на его работу превысило 1000. Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал замедлять Telegram. В его работе также фиксируют сбои.