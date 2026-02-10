В Госдуме предложили заменить паспорт на электронную карту

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», возглавляемые вице-спикером Владиславом Даванковым, предложили создать единую паспортную карту в цифровом формате, которая будет основным документом для удостоверения личности. В документе депутаты отметили, что такая карта поможет улучшить качество государственных и муниципальных услуг, сократит время на их получение и уменьшит случаи подделки документов. Отмечается, что это также может увеличить доходы бюджета за счёт более широкого использования электронных форм взаимодействия между гражданами и властями.

По данным РИА Новости, они направили это предложение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Депутаты напомнили, что в 2013 году уже была предложена идея введения пластиковой карты с электронным носителем, но до сих пор в России нет единого документа, который бы решал задачи идентификации как в офлайне, так и в цифровом формате.