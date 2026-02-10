В Госдуме объяснили, кто должен оплачивать замену электросчетчиков

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов разъяснил, кто несет ответственность за замену электросчетчиков в квартирах. Об этом пишет RT. По его словам, если срок эксплуатации счетчика истек или прибор вышел из строя, то его замена должна осуществляться за счет энергокомпаний. «Жильцы должны самостоятельно оплачивать новый счетчик только в том случае, если решат заменить исправный прибор», — уточнил Колунов. Он также напомнил, что замена счетчика необходима при окончании его срока эксплуатации, который составляет примерно 25-30 лет, а также в случае механических повреждений. При этом собственники обязаны проводить поверку приборов и следить за их техническим состоянием.

