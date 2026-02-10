Рязань
В Госдуме объяснили, кто должен оплачивать замену электросчетчиков
