В ГАИ Рязанской области напомнили о безопасности на дорогах в гололёд

«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток», — говорится в сообщении. Отметим, в регионе 10 февраля гололедица и небольшой снег. Температура воздуха по области ночью −18…−13°С, днём −13…−8°С.

В ГАИ Рязанской области напомнили о безопасности на дорогах в гололёд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства, — говорится в сообщении.

«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток», — говорится в сообщении.

Отметим, в регионе 10 февраля гололедица и небольшой снег. Температура воздуха по области ночью −18…−13°С, днём −13…−8°С.