В апреле 2026 года в Кораблине начнут благоустраивать парк

На благоустройство парка в Кораблине Рязанской области выделили 10 миллионов 167 тысяч рублей. Тендеры опубликовали на сайте госзакупок. Парк, где проведут работы, располагается на улице Коминтерна. Подрядчик должен расчистить территорию от кустарников и мелколесья, выполнить валку деревьев и корчевку пней, уплотнить грунт, обустроить тротуары из бетонной плитки и установить бордюрные камни. На детской площадке необходимо уложить покрытие на основе резиновой крошки. Кроме того, в парке появятся новые уличные фонари. Срок выполнения работ: с 1 апреля по 1 сентября 2026 года. Заказчиком выступила администрация Кораблинского округа.

Фото: Яндекс. Карты.